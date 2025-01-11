السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من نتنياهو على مقتل 4 من جنود الاحتلال

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه يشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال في شمال غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ومن جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية، أن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وفي إحصائية أخرى لقتلى جيش الاحتلال في كمين بيت حانون، كشفت وسائل  إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن مقـتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة اليوم 11 منهم بحالة خطيرة.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، تنفيذ عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من "تفجير عبوتين مضادتين للدروع من نوع ثاقب في آلية عسكرية صهيونية قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى".

 

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