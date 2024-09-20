الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حلمي طولان يكشف كواليس فشل توليه قيادة الإسماعيلي

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

كشف حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، كواليس فشل توليه قيادة الإسماعيلي.

وقال حلمي طولان في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: "نصر أبو الحسن ومحسن عبد المسيح وعلي أبو جريشة تحدثوا معي وعرضوا ظروف نادي الإسماعيلي أمامي سواء مشاكل وأزمات القيد وعدد اللاعبين المتواجدين في الفريق".

تدريب الإسماعيلي

وتابع: "لم أعتذر عن عدم قيادة الإسماعيلي بل تحدثت مع رئيس الإسماعيلي وقلت له ضع يدك في يدي لأن المهمة صعبة للغاية بل مستحيلة، وهو قبل التحدي، وكنت على أتم الاستعداد لقبول المهمة".

وأكمل: "من المستحيل أن أدرب الإسماعيلي في وجود المجموعة الحالية".

وواصل: "كذب وافتراء ما تردد بأني طلبت الحصول على ٣ ملايين جنيه مقدم تعاقد، هناك انقسام في المجلس، والغالبية كان تريد قدومي".

وختم: "نصر أبو الحسن وأمين الصندوق هما الذين ابعدوني عن الإسماعيلي، ورئيس النادي يرغب في تعيين مارك فوتا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حلمي طولان الاسماعيلي الزمالك نصر أبو الحسن على أبو جريشة نادي الإسماعيلي مارك فوتا

مواد متعلقة

بعد 14 شهرا، حلمي طولان يعود للتدريب من بوابة الإسماعيلي

فيفا يزف بشرى سارة للبنك الأهلي واستمرار أزمة قيد الإسماعيلي ومودرن سبورت

الأكثر قراءة

حلمي طولان يكشف كواليس فشل توليه قيادة الإسماعيلي

هل اقتراب قوات فانو الأمهرية من أديس أبابا يمثل تهديدا لمستقبل آبي أحمد وحكومته؟ خبير يجيب

طن الدقيق يسجل 14 ألف جنيه وهذه أسعار القمح المستورد بالأسواق

زيادة كبيرة في سعر دواء شهير لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

سجل الآن، بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الثالثة 2024

مفصول من التيجانية، الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لصلاح التيجاني بالتحرش

ارتفاع 5 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالسوق

عبد الباسط حمودة يكشف قصة بكاء ياسمين عبد العزيز على أغنية فين عمري (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

المزيد

خدمات

المزيد

طرح جديد لشقق "داره" بالسويس

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية