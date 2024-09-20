حلمي طولان يكشف كواليس فشل توليه قيادة الإسماعيلي

كشف حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، كواليس فشل توليه قيادة الإسماعيلي.

وقال حلمي طولان في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: "نصر أبو الحسن ومحسن عبد المسيح وعلي أبو جريشة تحدثوا معي وعرضوا ظروف نادي الإسماعيلي أمامي سواء مشاكل وأزمات القيد وعدد اللاعبين المتواجدين في الفريق".

تدريب الإسماعيلي

وتابع: "لم أعتذر عن عدم قيادة الإسماعيلي بل تحدثت مع رئيس الإسماعيلي وقلت له ضع يدك في يدي لأن المهمة صعبة للغاية بل مستحيلة، وهو قبل التحدي، وكنت على أتم الاستعداد لقبول المهمة".

وأكمل: "من المستحيل أن أدرب الإسماعيلي في وجود المجموعة الحالية".

وواصل: "كذب وافتراء ما تردد بأني طلبت الحصول على ٣ ملايين جنيه مقدم تعاقد، هناك انقسام في المجلس، والغالبية كان تريد قدومي".

وختم: "نصر أبو الحسن وأمين الصندوق هما الذين ابعدوني عن الإسماعيلي، ورئيس النادي يرغب في تعيين مارك فوتا".