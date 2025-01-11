السبت 11 يناير 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط حيوان في صندوق سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

ربط حيوان في صندوق
ربط حيوان في صندوق سيارة , فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام سائق سيارة بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة أثناء سيره.. وضبط مرتكب الواقعة.
 

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط حيوان في صندوق سيارة 



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة ربع نقل بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة حال سيره بطريق "القاهرة / الإسماعيلية" الصحراوى. 
 

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة، وقائدها – مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأن الحيوان  "ثعلب"، وقيامه وبعض الأهالى بالتعدى على الثعلب لالتهامه بعض الدواجن بمنازلهم مما أدى إلى وفاته، فقام بربطه بالسيارة لإلقائه بالمنطقة الصحراوية أثناء سيره بالطريق.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

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