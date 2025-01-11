الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط حيوان في صندوق سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام سائق سيارة بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة أثناء سيره.. وضبط مرتكب الواقعة.



الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط حيوان في صندوق سيارة





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة ربع نقل بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة حال سيره بطريق "القاهرة / الإسماعيلية" الصحراوى.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة، وقائدها – مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأن الحيوان "ثعلب"، وقيامه وبعض الأهالى بالتعدى على الثعلب لالتهامه بعض الدواجن بمنازلهم مما أدى إلى وفاته، فقام بربطه بالسيارة لإلقائه بالمنطقة الصحراوية أثناء سيره بالطريق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.