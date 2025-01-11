السبت 11 يناير 2025
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حوادث

استعجال التقرير المروري في مصرع سيدة وابنتها وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة بأطفيح

حادث تصادم أرشيفية
حادث تصادم أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، باستعجال التقرير المروري في مصرع سيدة وابنتها وإصابة ٢ آخرين من أسرة واحدة فى حادث اصطدام سيارة بهم بمنطقة أطفيح وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة فى أطفيح 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد باصطدام سيارة بعدد من المواطنين فى نطاق دائرة مركز شرطة أطفيح، ووجود مصابين.

 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين بالفحص وفاة سيدة ونجلتها وإصابة زوجها وطفلة أخرى، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وألقى رجال المباحث القبض على سائق السيارة المتسببة فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

 

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