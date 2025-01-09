الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

ضمن ختام المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

محافظ دمياط يفتتح الملتقى الأول للفنون بجسر الحضارة

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح الملتقى الأول للفنون بجسر الحضارة

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط الملتقى الأول للفنون المُقام بكوبرى دمياط التاريخي "جسر الحضارة" ضمن ختام المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

محافظ دمياط يفتتح الملتقى الأول للفنون بكوبري دمياط التاريخي 

 



وخلال تفقده للمعرض الذى تضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من الأعمال لفنانين تشكيليين وطلاب من مختلف المحافظات، أشاد الشهابي بتلك الأعمال التي تعكس الموهبة المتميزة للمشاركين.

 

محافظ دمياط يفتتح الملتقى الأول للفنون بكوبرى دمياط التاريخى 
محافظ دمياط يفتتح الملتقى الأول للفنون بكوبرى دمياط التاريخى 

كما تفقد "الدكتور أيمن الشهابي" المشغولات الخشبية التى قدمها أبناء دمياط ضمن عرض " الأويمة والأثاث " المُنعقد أيضًا بالكوبرى، وتضمن عدد من المنحوتات والماكيتات التي تعكس التراث الدمياطي وشهرة المحافظة بهذه الصناعة وتعكس أيضًا المهارة الفريدة للصانع الدمياطي،  حيث أشاد " المحافظ " أيضًا تضمنه المعرض من أعمال تعبر عن دمياط وتميزها بالصناعة الوطنية.

محافظ دمياط: المبادرة قدمت خدمات متكاملة للمواطنين بكافة المناطق

وعلى هامش الملتقى، اطلع "المحافظ" على عرض لبعض الماكيتات المقترح تنفيذها بالميادين وفقًا لعدد من المحاور والدراسات.

وأكد " محافظ دمياط " أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " تضمنت العديد من الفعاليات استمرت على مدار ١٠٠ يوم، حققت خلالها أهداف متنوعة لتنمية وبناء الإنسان وتحقيق محاور التنمية البشرية، علاوة على تقديمها خدمات متكاملة للمواطنين بكافة المناطق، لافتًا إلى أن رعاية الموهوبين جاء من أهم تلك الفعاليات، وأوضح " المحافظ " أن المعرض يُعد ملتقى فريد يجمع بين موهوبين من مختلف المحافظات،  كما أكد على ضرورة تشجيع منحوتات الاويمة المصغرة والترويج لها كأحد أهم الحرف التي تتميز بها دمياط.

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