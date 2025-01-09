محافظ دمياط يزور مهندسة أصيبت خلال تأدية مهام عملها بالمستشفى

زار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستشفى كفر سعد المركزي، المهندسة إيمان الحسيني بمديرية الطرق، للاطمئنان على حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تأدية مهام عملها أمس، حيث رافقه خلال الزيارة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

محافظ دمياط يطمئن على الحالة الصحية للمصابين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق كفر سعد

وأعرب " المحافظ " عن خالص دعواته بالشفاء العاجل لها، وأكد أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لها، كأقل ما يمكن تقديمه من تقدير لمجهوداتها الكبيرة بقطاع الطرق، حيث أكد أنها من أهم الكوادر المخلصة والمتميزة بالمحافظة.

محافظ دمياط يطمئن على المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص

كما تابع " الدكتور أيمن الشهابى " الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقطاع الواقع بين كوبرى فارسكور وكوبرى كفر سعد، واطمأن على تقديم كافة الخدمات الطبية لهم، وأكد على المتابعة الدورية للمصابين لحين استقرار حالتهم الصحية.

فيما وجه " المحافظ " الشكر إلى الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة والدكتور محمد نصحى مدير مستشفى كفر سعد المركزى، والطاقم الطبى والتمريض بالمستشفى على ما قدموه من جهود والتدخل الطبى السريع وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمصابين.

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