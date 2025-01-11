السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عيار 21 بـ 29 ريالا، سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 2025/1/11

اسعار الذهب فى سلطنة
اسعار الذهب فى سلطنة عمان

ننشرسعر جرام الذهب في عمان خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لآخر التحركات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بـ33 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 30 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر الذهب عيار 21  نحو  29 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 24 ريالا عمانيا.

العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب

ومن بين العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثانى هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شأنها هى الأخرى تحريك أسعار الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البورصات العالمية البورصات العالمية اسعار الذهب اليوم في عمان اسعار الذهب اليوم الذهب في سلطنة عمان
ads

الأكثر قراءة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

الاتفاق السعودي يقدم عرضا رسميا إلى الزمالك لضم زيزو

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

منوعات

المزيد

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة سبأ وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية