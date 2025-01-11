إصابة 4 موظفين بتعليم الوادي الجديد إثر حادث تصادم

أصيب 4 أشخاص منذ قليل في تصادم سيارة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بـ لودر على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بلودر بطريق موط الدهوس بمركز الداخلة.

ونتج عن الحادث إصابة كل من محمد منصور يوسف 51 عاما، أيمن أحمد حنفي 49 عاما، سعد عاشور منصور 55 عاما، سيد ابراهيم غريب 55 عاما.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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