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بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالحي الثالث وشمال الرحاب للفائزين بها بالقاهرة الجديدة

أراضي بيت الوطن،
أراضي بيت الوطن، فيتو

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثالث، والحي شمال الرحاب للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك من اليوم الأحد 12/1/2025، وحتى يوم الخميس 27/3/2025، طبقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.


وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات سكنية بمشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة للعاملين بخارج مصر، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم وفق الاشتراطات، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية للمشروع.

 

 وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثالث بالمنطقة N، من 1: 10، يوم الأحد 12/1/2025، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 13/1/2025، والقطع من 21: 30، يوم الثلاثاء 14/1/2025، والقطع من 31: 40، يوم الأربعاء 15/1/2025، والقطع من 41: 50، يوم الخميس 16/1/2025، والقطع من 51: 60، يوم الأحد 19/1/2025، والقطع من 61: 70، يوم الإثنين 20/1/2025، والقطع من 71: 80، يوم الثلاثاء 21/1/2025، والقطع من 81: 85، يوم الأربعاء 22/1/2025.
وقال: سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثالث بالمنطقة C، من 1: 10، يوم الخميس 23/1/2025، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 27/1/2025، والقطع من 21: 30، يوم الثلاثاء 27/1/2025، والقطع من 31: 40، يوم الأربعاء 28/1/2025، والقطع من 41: 50، يوم الخميس 29/1/2025، والقطع من 51: 60، يوم الأحد 2/2/2025، والقطع من 61: 70، يوم الإثنين 3/2/2025، والقطع من 71: 80، يوم الثلاثاء  4/2/2025، والقطع من 81: 90، يوم الأربعاء 5/2/2025، والقطع من 91: 100، يوم الخميس 6/2/2025، والقطع من 101: 110، يوم الأحد 9/2/2025، والقطع من 111: 120، يوم الإثنين 10/2/2025، والقطع من 121: 130، يوم الثلاثاء 11/2/2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء 12/2/2025، والخميس 13/2/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وقال: سيتم تسليم القطع بحي شمال الرحاب بالمنطقة H من 1: 12، يوم  الأحد 16/2/2025، والقطع من 24: 30، يوم الإثنين 17/2/2025، والقطع من 31: 40، يوم الثلاثاء 18/2/2025، والقطع من 41: 50، يوم الأربعاء 19/2/2025، والقطع من 51: 60، يوم الخميس 20/2/2025، والقطع من 61: 70، يوم الأحد 23/2/2025، والقطع من 71: 80، يوم الإثنين 24/2/2025، والقطع من 81: 90، يوم الثلاثاء 25/2/2025، والقطع من 91: 100، يوم الأربعاء 26/2/2025، والقطع من 101: 110، يوم الخميس 27/2/2025، والقطع من 111: 120، يوم الأحد 2/3/2025، والقطع من 121: 130، يوم الإثنين 3/3/2025، والقطع من 131: 140، يوم الثلاثاء 4/3/2025، والقطع من 141: 150، يوم الأربعاء 5/3/2025، والقطع من 151: 161، يوم الخميس  6/3/2025.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة I، من 11: 18، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 27: 30، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 31: 40، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 41: 49، يوم الأربعاء 12/3/2025، والقطع من 58: 70، يوم الخميس 13/3/2024، والقطع من 71: 80، يوم الأحد 16/3/2024، والقطع من 81: 90، يوم الإثنين 17/3/2025، والقطع من 91: 104، يوم الثلاثاء 18/3/2025.

ونوه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة J، من 1: 19، يوم الأربعاء 19/3/2025، والقطع من 38: 46، يوم الخميس 20/3/2025، والقطع من 66: 47، يوم الأحد 23/3/2025، والقطع من 151: 164، يوم الإثنين 24/3/2025، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 25/3/2025، إلى الخميس 27/3/2025، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، ويتم الحضور شخصيًا للاستلام أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.

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