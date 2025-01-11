رئيس إسكان البرلمان يكشف مستجدات الإيجار القديم وحقيقة زيادته 15% (فيديو)

الايجار القديم، كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم.

طلب الحكومة بشأن حكم الإيجار القديم

وقال "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، قبل مناقشة البرلمان لمشروع التعديلات".

هل تم زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم 15%

وأكد أنه لا صحة لما تردد من شائعات بشأن تحديد نسبة زيادة 15% في إيجار الوحدات السكنية وفقا لتعديلات قانون الايجار القديم، موضحًا أن نسبة الـ15% لها علاقة بقانون قديم خاص بالأشخاص الاعتبارية، وهم الحكومة والشركات للوحدات الإدارية والتجارية غير السكنية ، وصادر سنة 2022 وليس له علاقة بالحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وتابع:"المحكمة الدستورية العليا أقرت بأن ثبات القيمة الإيحارية غير دستوري، وبالتالي سيتم تعديل القيمة الإيجارية وفقا للحكم الملزم لكافة مؤسسات الدولة، وبناءً عليه تقدمت الحكومة بإعلان دراستها لحكم الدستورية العليا قبل مناقشة البرلمان".

موعد خروج تعديلات قانون الإيجار القديم

وأوضح: نحن ملتزمون بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي سيتم الخروج بتعديلات القانون.

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