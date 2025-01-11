وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات وتسليم الشقق لمستحقيها بالعبور الجديدة

في زيارة مفاجئة لمدينة العبور الجديدة، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها وموقف تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بالمدينة، وذلك من خلال اجتماعٍ عقده بمقر جهاز المدينة، وجولة ببعض المشروعات، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز.

واطَّلع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، على موقف تنفيذ وتسليم وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالعبور الجديدة والتي تضم ٦٦ عمارة بإجمالي وحدات 1,584 وحدة "عمارات النزهة" بهذا الإعلان، بجانب إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة الذي يبلغ حوالي ٨٨١٠٤ وحدات، منها الوحدات المنتهية ٥٢٠٢٠ وحدة، والجاري تنفيذها ٣٦٠٨٤ وحدة، بجانب استعراض مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 بمدينة العبور الجديدة، والذي يشتمل على 180 عمارة تضم 3924 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

كما تم استعراض موقف مشروعات البنية التحتية وأيضا موقف الخدمات من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية بأحياء المدينة، ومنها الحيان الـ ١٣-١٤، وبهما ٧ أسواق تجاريه و٤ مراكز طبية، وعدد ٥ مدارس بمراحل مختلفة بالإضافة إلى عدد ٤ حضانات ومخبز بالإضافة إلى مركز شباب وعدد ٢ ملعب خماسى.

وعقب الاجتماع، تفقد المهندس شريف الشربيني، موقع مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث وجه بالانتهاء من كافة الأعمال لتسليم الوحدات لمستحقيها، وكذا الانتهاء من الأعمال بالأرصفة والمسطحات بالمشروع.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع خزان التكديس الأرضي للمياه سعة ١٠٠٠٠ م٣ والذى يعمل على خدمة منطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وكذلك الأحياء (١٣-١٤-١٥-١٦) بالمدينة، حيث تابع الوزير موقف الأعمال والتوريدات بمشروع الخزان.

ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات

وفي نهاية الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني، بحسن إدارة المشروعات والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات، لضمان عدم التأخير، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية.

عقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

استياء من تأخر معدلات تنفيذ الأعمال

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

وأعرب الوزير عن استيائه من تأخر معدلات تنفيذ الأعمال فى بعض المواقع، مؤكدًا أنه سيكون هناك فريق عمل من الوزارة متواجد باستمرار بالمشروع حتى الانتهاء منه، وسيتم مراجعة الأعمال أولًا بأول، متابعا: ليس من المقبول أن يكون هناك تأخير في معدلات تنفيذ الأعمال، بجانب ملاحظة قلة عدد العمالة والأعمال بعدد من المناطق.

وتناول الاجتماع كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالأبراج والفنادق بالمشروع، بجانب التأكيد على الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمسطحات الخضراء الموجودة بالمشروع، كما تابع الوزير موقف النماذج الخاصة بالفنادق، وخصوصًا المتواجدة في البرج الأيقوني وموقف اعتمادها تلك الأعمال، لافتًا إلى أن التقييم الوحيد للأعمال هو حجم الإنجاز على الأرض، حيث إنه ليس لدينا أي بديل آخر غير الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد.

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