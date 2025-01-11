السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرارات النيابة في مصرع فتاة سقطت من نافذة شقتها بـ6 أكتوبر

سقوط فتاة ارشيفية
سقوط فتاة ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، باستعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة تعرض طالبة بـ الصف الثاني الثانوي لإصابات خطيرة وكسور في مختلف أنحاء جسدها، بعد سقوطها من نافذة شقتها السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لإعداد تقرير بالإصابات المختلفة لمعرفة حالتها الصحية.

أفادت التحقيقات الأولية بأن الفتاة حاولت القفز من النافذة هربًا من تعدي والدها، ففقدت توازنها وسقطت من ارتفاع عالٍ. 

وتم نقل الفتاة على الفور إلى مستشفي  أكتوبر العام لتلقي العلاج، بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من المستشفى يفيد بوصولها مصابة بجروح وكدمات متعددة، وبحسب التحريات، فإن الطالبة كانت تحاول النزول من النافذة خوفًا من تعنيف والدها، مما أدى إلى تعرضها للحادث. 

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة الميدانية واستكمال التحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحقيقات الأولية الطب الشرعي النيابة العامة النيابة العامة بالجيزة تقرير الطب الشرعي مدينة 6 أكتوبر نيابة العامة

مواد متعلقة

تاجيل ثاني جلسات محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيا في "الكيان المدمج"

تأجيل محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 10 فبراير

تأجيل محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج لجلسة 9 فبراير

اليوم، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

اليوم، ثاني جلسات محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيا في "الكيان المدمج"

حبس 3 أشخاص بتهمة غسـل 60 مليون جنيه في الاتجار بالمخدرات بالقاهرة

أول تحرك من النيابة بشأن شاب متهم بقتل والديه في 15 مايو

اليوم، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"
ads

الأكثر قراءة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في شباك إستاد أبيدجان (صور)

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

منوعات

المزيد

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم السبت 11/1/2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

المزيد

انفوجراف

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية