السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من هذا الأمر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 
الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10


الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.


ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة

 

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