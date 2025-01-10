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أخبار مصر

متوسطة على الوجه البحرى، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت، حيث تسقط  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس قد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا السبت 11- 1- 2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10


الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.


ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة


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