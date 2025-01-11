وزارة الشباب تجري مقابلات لــ954 متقدما بـ مشروع «سفراء ضد الفساد»

بدأت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، إجراء المقابلات الشخصية للمدربين المتقدمين للمشروع القومي « سفراء ضد الفساد » في موسمه الثامن، بمركز التعليم المدني في الجزيرة، وتستمر حتي 14 يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتُجري المقابلات لــ 954 متقدما علي مدار أربعة أيام متتالية، قاموا بالتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية،لاختيار أفضل العناصر الشابة من جميع محافظات الجمهورية، حيث شارك اليوم 385 متقدم من 8 محافظات (الإسكندرية ؛ الإسماعيلية ؛ البحيرة ؛ السويس ؛ الدقهلية ؛ الفيوم ؛ القاهرة ؛ المنيا).

وزارة الشباب تبدأ إجراء المقابلات للمتقدمين للمشروع القومي «سفراء ضد الفساد»

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة إن المشروع القومي « سفراء ضد الفساد »:" حدث سنوي يهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر الفساد من خلال تأهيل سفراء من النشء نحو نشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسُبل مكافحة الفساد".

اشار « صبحي » إن المشروع رسّخ على مدى سبع سنوات نجاحا باهرا بمشاركة 300 الف من طلائع مصر من خلال أهدافه المحورية وبرامجه النوعية، وتنوعه وقيمته التوعوية في إرساء ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد نحو بناء مجتمع واعٍ ومشارك، وتقديم مبادرات أو أفكار مبتكرة لتعزيز الشفافية، كما أنه جسد موقعه كمنبرا في الجمهورية الجديدة التي تتميز بمنظومة حمائية ضد الفساد رسّختها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ".

من المقرَّر أن تستكمل الوزارة عقد المقابلات غدًا " الأحد" لمحافظات (بنى سويف ؛ بورسعيد ؛ الجيزة ؛ دمياط ؛ الشرقية ؛ الغربية؛ القليوبية ؛ كفر الشيخ ؛ المنوفية)

وسيتم عقد المقابلات أونلاين عبر تقنية Zoom Meeting يومي الاثنين لمحافظات (أسيوط ؛ البحر الأحمر ؛ مطروح ؛ شمال سيناء) ؛ والثلاثاء لمحافظات (أسوان ؛ جنوب سيناء ؛ الوادى الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ الاقـصُر).

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إعداد ملفات طبية لجميع الرياضيين وإجراء الفحوصات الطبية

فيما بدأت مراكز الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة؛ في تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي، لإعداد ملفات طبية لكل رياضي تتضمن تاريخه الطبي وتحديثه بشكل دوري، تطبيقًا لنص المادة 79 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

كما تقوم مراكز الطب الرياضي بإجراء الفحوصات الطبية في مراكز ووحدات الطب الرياضي، كما هو في مركز الطب الرياضي بمدينة نصر، مركز الطب الرياضي بطنطا، ووحدات الطب الرياضي في المحافظات: المنوفية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، البحيرة، والإسكندرية.

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إعداد ملفات طبية لجميع الرياضيين وإجراء الفحوصات الطبية

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تضع صحة وسلامة الرياضيين على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار لتطوير المنظومة الطبية بما يواكب أحدث المعايير العالمية، ولضمان تقديم رعاية صحية شاملة تساهم في بناء أجيال رياضية قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عالميًا.

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إعداد ملفات طبية لجميع الرياضيين وإجراء الفحوصات الطبية

يأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد بتعزيز الصحة العامة والارتقاء بالمنظومة الرياضية في مصر، تقوم وزارة الشباب والرياضة، تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، بتنفيذ سلسلة من المبادرات والإجراءات الطبية لضمان سلامة الرياضيين ودعم المواهب الرياضية.

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إعداد ملفات طبية لجميع الرياضيين وإجراء الفحوصات الطبية

بالإضافة إلي إجراء الكشوفات الطبية للمواهب الرياضية، بتعاون الإدارة المركزية للطب الرياضي مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي لتنفيذ الكشوفات الطبية الدورية للمشاركين في المشروعات القومية، بما في ذلك، المشروع القومي للبطل الأولمبي: حيث يتم فحص الرياضيين بانتظام لضمان جاهزيتهم البدنية، والمشروع القومي للموهبة الحركية: حيث يشمل الفحص المشاركين الجدد للتأكد من سلامتهم الصحية.

وقد شملت هذه الكشوفات محافظات عديدة، منها:

كفر الشيخ، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنوفية، البحيرة، جنوب سيناء، والقاهرة، بهدف توفير الرعاية اللازمة واكتشاف المواهب مبكرًا، مما يعزز فرص التفوق على المستويين المحلي والدولي.

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا

فيما يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU في اجتماعات الاتحاد الدولي بمدينة تورينو الإيطالية، علي هامش تنظيم دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية التي يتم افتتاحها بعد غدًا الإثنين.

ويشارك وزير الشباب والرياضة في اجتماع اللجنة المنظمة مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وافتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية.

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية ل الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للاتحادات القارية وتطوير مواردها.

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، وتعزز مكانتها كقوة مؤثرة في هذا المجال، وذلك من خلال استضافة العديد من الفعاليات الرياضية وتقديم الدعم اللوجستي والفني للاتحادات القارية، لخدمة مصالح الشباب في القارة الأفريقية.

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا

ومن المقرر أن يعرض رئيس الاتحاد الأفريقي تقرير عن أهم الأحداث الرياضية التي نظمها الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية، ومنها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية للجامعات FASU GAMES في مدينة لاجوس النيجيرية خلال شهر سبتمبر 2024، وتنظيم بطولة أفريقيا 3 x 3 لكرة السلة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي.

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