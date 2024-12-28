السبت 28 ديسمبر 2024
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رياضة

أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة

أشرف صبحي يلتقي أعضاء
أشرف صبحي يلتقي أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، الأعضاء المصريين في لجان الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، لمناقشة خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء تم عرض محضر اجتماع اللجان الأول والذي أُقيم بتاريخ 6 أغسطس الماضي، كما تم مناقشة تقرير عن أنشطة الاتحاد FASU خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة تقارير اللجان التي انعقدت خلال المرحلة السابقة ومقترحات الفترة المقبلة.

أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة
أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة

كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بعقد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي FASU والترتيب لزيارة رئيس الاتحاد الدولي للقاهرة خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير المقبل، لافتتاح مكتب الاتحاد الافريقي بالقاهرة وحضور الجمعية العمومية والخطة المستقبلية لاستضافة دورة الالعاب الافريقية الجامعية في مصر خلال عام 2026.

أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة
أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة

 
أكد الدكتور أشرف صبحي ضرورة التكاتف بين مختلف المؤسسات الرياضية فى القارة الأفريقية من أجل استمرار جهود التطوير الذى تشهده الرياضة الجامعية ودورها فى تطوير الرياضة الافريقية، وكذلك استمرار التنسيق مع مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية الافريقية من أجل تعظيم مساهمة الرياضة الجامعية فى تطوير الرياضة الافريقية فى مختلف المنافسات القارية والعالمية والأولمبية.

أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة
أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة

وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يُكرمون الفائزين بماراثون زايد الخيري

من ناحية أخرى،  قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ونظيره الإماراتي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وضيوف ماراثون زايد الخيري؛ بتكريم الفائزين بماراثون زايد الخيري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُخصص العائد من الماراثون لصالح مستشفى 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمجموع جوائز 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى "200"تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

وعقب انتهاء الماراثون وإعلان الفائزين تحدث وزير الشباب والرياضة قائلًا: "نشرف بأن يكون هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تأكيدًا على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي.


فيما أشار وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن هذه النسخة تعد استمرارًا لنجاح الماراثون، الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويعكس روح التضامن بين الشعبين المصري والإماراتي.

وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يطلقان شارة ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية

20 مليون جنيه و200 رحلة عمرة، وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يطلقان اليوم ماراثون زايد بالعاصمة الإدارية

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