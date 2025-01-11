السبت 11 يناير 2025
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حوادث

حملة أمنية فى دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 10 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – مخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 5 متهمين.

 

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن ( بندقية خرطوش - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين"لـهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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