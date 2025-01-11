حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، متضمنًا رسالة صوتية والزعم بكونها منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج، يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

حقيقة مقطع صوتى لمسئول بمديرية أمن سوهاج

وأكد المصدر الأمنى، أن المقطع المشار إليه مفبرك، ويأتى فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية، وما دأبت عليه من نشر الشائعات وتزييف الحقائق، واختلاق الوقائع لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعيه الشعب المصرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيه.

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