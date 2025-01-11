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أخبار مصر

مدير تعليم القاهرة تكلف بالالتزام بكافة الضوابط الامتحانية

امتحانات الفصل الدراسى
امتحانات الفصل الدراسى الاول، فيتو
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انطلقت اليوم السبت، امتحانات جميع صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمحافظة القاهرة.

وتستمر الامتحانات اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات صفوف النقل في مدارس ميت غمر (صور)

وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الامتحانات بعدد من مدارس إدارة دمنهور التعليمية (صور)

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات صفوف النقل في مدارس ميت غمر (صور)

وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الامتحانات بعدد من مدارس إدارة دمنهور التعليمية (صور)

 

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان حسن سير أعمال الامتحانات دون أى عقبات.

وقالت: إنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

كما أشارت إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان. 
 

وكان قد انتهى طلاب الصف الرابع الإبتدائي بمحافظة القاهرة، من أداء امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأكد طلاب الصف الرابع الإبتدائي، سهولة امتحان مادة اللغة العربية، وقالوا إن جميع الأسئلة جاءت سهلة وبدون أية تعقيدات.

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