تعليم الأقصر: لا شكاوى في امتحانات النقل

قال الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إن الأقصر تشهد اليوم السبت بدء امتحانات النقل لصفوف الأول والثاني من المرحلة التعليمية الاعدادية والثانوية والتي تستمر حتى الـ16 من يناير الجاري 2025.

امتحانات نصف السنة 2025



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر لـ«فيتو» أنه لم يتم رصد أي شكاوي من طلاب النقل للثانوية العامة حول تأدية امتحان اللغه العربيه الذي بدأ منذ 9 صباحا وينتهي 12 ظهر، كما لم يتم رصد شكاوى عن سقوط السيستم الالكتروني.

امتحانات النقل 2025



واضاف الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية في الأقصر أنه لم نرصد أيضا أي أخطاء كتابية في الامتحان الورقي لطلاب النقل التعليم الإعدادي للفصل الدراسي الأول، إذ يؤدون مادة اللغة العربية للصفين، فيما يؤدي الصف الأول الإعدادي مادة أخرى ايضا الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



كان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استعدت لاستقبال ماراثون الامتحانات حيث اجتمع الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

أوضح مدير تعليم الأقصر أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وأكد على ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الإعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مرورًا بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.



كما أشار إلى التأكد من إضاءة وتهوية جيدة داخل اللجان، والتأكد من خلو المقاعد والحوائط من أي كتابات، وشدد بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين على حد سواء.

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