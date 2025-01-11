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وضع حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحيرة

وضع حجر اساس أول
وضع حجر اساس أول مدرسة للمتفوقين في العلوم بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة،أن المحافظة تشهد خطوات هامة لتعزيز التعليم ودعمه بمشروعات تنموية مبتكرة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة البحيرة.

تنفيذ 6 مشروعات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية

وأوضحت محافظ البحيرة أن قطاع الأبنية التعليمية يشهد تنفيذ 6 مشروعات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تتجاوز 248 مليون جنيه، والتي من المقرر الإنتهاء من تنفيذها خلال هذا العام.

مدرسة شهاب الدين الابتدائية برشيد بتكلفة 18 مليونا و400 ألف جنيه

ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء مدرسة المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا بمدينة دمنهور بتكلفة إجمالية تتجاوز 150 مليون جنيه، والتي من المتوقع الانتهاء من الأعمال بها في نوفمبر المقبل، مدرسة شهاب الدين الابتدائية برشيد بتكلفة 18 مليونا و400 ألف جنيه، مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات برشيد بتكلفة 20 مليونا و900 ألف جنيه، والمقرر الانتهاء من الأعمال بها في أكتوبر المقبل، مدرسة السيدة راضية الابتدائية المشتركة بكوم حمادة بتكلفة 14 مليونا و600 ألف جنيه والمقرر الانتهاء منها في يوليو القادم، مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بالتحرير مركز بدر بتكلفة 23 مليونا و800 ألف جنيه، مدرسة ابتوك للتعليم الأساسي بشبراخيت بتكلفة 20 مليونا و400 ألف جنيه، والمقرر الانتهاء منها في أغسطس المقبل.

تحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المدارس على مستوى المحافظة،مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ويوفر فرص تعليمية متميزة للطلاب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، التي تعتبر أحد محاور التطوير في مصر، مشيرة أن المحافظة تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، عبر تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق أفضل مستوى من التعليم لأبنائها.

 

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