أبرز بنوك تقدم قروضًا شخصية بصورة البطاقة فقط في 2025

تقدم العديد من البنوك قرضا بالبطاقة الشخصية فقط في 2025 للعملاء.

تشمل قائمة البنوك التي توفر المنتج الادخاري قرض البطاقة الشخصية فقط 2025 العديد من البنوك التي تعمل في السوق المصرفي المصري.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز 3 بنوك تقدم قرض البطاقة الشخصية فقط في 2025 للعملاء وهي كالتالي:

القرض الشخصي بالبطاقة

وتقدم البنوك خدمة الحصول على القرض شخصي عن طريق البطاقة فقط بمواصفات وشروط محددة.

قرض شخصي من البنك الأهلي

قرض شخصي بصورة البطاقة فقط من البنك الأهلي المصري2025

يبحث المتابعون بشكل يومي ومستمر عن تفاصيل الحصول على قرض شخصي بصورة البطاقة، وخطوات الحصول على قرض الـ3 ملايين من البنك الأهلي المصري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

1- يمنح البنك لعملائه فرصة الحصول على قرض شخصي بقيمة تبدأ من 15 ألف وتصل حتى 3 ملايين جنيه.

2- يمنح البنك الأهلي لعملائه أطول فترة سداد تبدأ من عام وتصل حتى 12 عاما.

3- ألا يقل سن المتقدم للحصول على قرض الـ3 ملايين جنيه عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

4- يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه كحد أدنى، ولكن حصوله على قيمة قرض أكبر يتطلب حدود قصوى للراتب.

5- على الراغبين في التقديم للحصول على قرض الـ3 ملايين من البنك الأهلي المصري التوجه لأحد فروع البنك والتقديم للحصول على القرض مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية على أن تكون سارية وتقديم مفردات مرتب أيضا، بالإضافة إلى فاتورة حديثة للكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون.

قرض شخصي من بنك مصر

شروط الحصول على قرض شخصي من بنك مصر 2025

1- يقدم بنك مصر القرض دون أي فوائد أو عائد ضريبي.

2- أن يكون سن الشخص المتقدم للقرض لا يقل عن سن 21 سنة، ولا يزيد عن 65 سنة.

3- يقدم بنك مصر القرض الشخصي بدون أي بيانات أو أوراق التقديم فقط بصورة البطاقة

4- أن تكون قيمة القرض بداية من 10.000 جنيه حتى 500.000 جنيه مصري.

5- يتيح البنك السداد قيمة القرض على فترة 6 سنوات.

مميزات القرض بالبطاقة الشخصية من بنك مصر

1- تتراوح قيمة القرض الشخصي بالبطاقة مابين 5.000 جنيه وتصل الى 500.000 جنيه في بعض البنوك.

2- تقدم المؤسسات بعض المساعدات للأسر الفقيرة التي لا تملك أموال.

3- تعطي بعض المؤسسات حكومية وغير حكومية فترة سداد كبيرة جدا تتراوح بين 12 شهر الى 120 شهر.

4- يمكنك تسديد الأقساط القرض من خلال ماكينة إيداع ولا الحاجة إلى الذهاب إلى البنك.

5- يمكن الحصول على القرض من خلال ضمان وديعة أو شهادة استثمار لك داخل البنك.

- تقدم البنوك والمؤسسات الخيرية المساعدات للنساء المطلقات والأرامل لبدء حياة جديدة والانفاق على الأسرة.

قرض شخصي بصورة البطاقة فقط من بنك ناصر الاجتماعي 2025

يسعى بنك ناصر للتسهيل على الشباب والمقبلين على الزواج أو المواطن الذي يريد فتح مشروع حياته من خلال إعطائهم القروض الشخصية بالبطاقة فقط.

ويتم سداد القرض خلال مدة معينة زمنية تتراوح بين 12 شهرًا و120 شهرًا.

1- يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب القرض من بنك ناصر إحضار صورة من بطاقته الشخصية بشرط أن تكون سارية المفعول.

2- أن يتراوح عمر طالب القرض بين واحد وعشرين وخمسة وستين عامًا.

3- يبدأ قرض بنك ناصر من خمسة آلاف جنيه ويصل إلى ثلاثين ألف جنيه فقط.

4- إذا كان الشخص المتقدم للحصول على القرض هو مالك السيارة، فإن بنك ناصر يوفر للشخص التأمين على السيارة مجانًا تمامًا طوال مدة أقساط القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي بالبطاقة من بنك ناصر

هناك أوراق مطلوبة يجب أن تتوفر لكي تستطيع الحصول على القرض الشخصي من بنك ناصر وهي كالتالي:

1- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن.

2- توفير رقم تأمين المقترض.

3- تقديم بيانات عن بنود الراتب التي تخص المقترض والضامن.

4- في حالة قرض الزواج، يجب على الكفيل إبراز وثيقة قرض الزواج بشرط ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سبع سنوات.

5- في حالة القرض الطبي، يجب إحضار شهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة.

6- يجب أن يتضمن القرض الطارئ مستندات توضح حالة مقدم طلب القرض، ويجب أن يتم اعتمادها من قبل السلطة المختصة.

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