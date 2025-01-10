الحد الأدنى لفتح الحساب اليومي في البنك الأهلي

أوضح البنك الأهلي المصري أنه يمكن للعملاء فتح حساب الأهلي اليومي بالجنيه المصري فقط وبدون مصاريف.

وأضاف البنك أن فتح حساب الأهلي اليومي من خلال زيارة أقرب فرع من البنك الأهلي أو من خلال الأهلي نت/الأهلي موبايل أو الموقع الرسمي.

وأشار البنك الأهلي إلى أن الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جم وكذلك الحد الأدنى لاحتساب العائد 500 ألف جم.

بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أن صرف عائد حساب التوفير السنوي يستحق في بداية شهر يناير من كل عام.

وتشمل قائمة الشروط التي قررها البنك الاهلي المصري لإتمام عملية التمويل ما يلي:

شروط فتح الحساب

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب (بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك) تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر (وقرار الوصاية إذا وجد).

ويتميز حساب التوفير في البنك الأهلي المصري بعدد من الخصائص التي نوجزها فيما يلي:

العائد الشهري في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.80%

العائد الربع سنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.85%

العائد نصف سنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.90%

العائد السنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي 9%.

وتشمل قائمة خصائص حساب التوفير في البنك الأهلي ما يلي:

يمكن فتح حساب مشترك (باسم أكثر من شخص)، إجراء تحويلات عليه من وإلى الخارج، مرونة في صرف العائد الحساب بالعملات الأجنبية يعطى أعلى عائد متاح يضاف سنويًّا للرصيد.

من لهم حق فتح الحساب:

مصري، أجنبي، قاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة).

الأوراق المطلوبة

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر

شهادة الميلاد للقصر

مميزات أخرى في حساب التوفير

مرونة في صرف العائد.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

حساب مشترك.

بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

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