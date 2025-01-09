الخميس 09 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة: الحبس والغرامة لكل من يعتدي على طبيب قولا وفعلا أو بالإشارة

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،فيتو
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أنه يوميا يتم الاعتداء على الأطباء بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومن ضمن مكتسبات قانون المسئولية الطبية هو تجريم الاعتداء على الفرق الطبية.

توقيع عقوبة الحبس والغرامة على كل من يعتدي على الطبيب 

وأوضح وزير الصحة في تصريحات صحفية أن القانون نص علي توقيع عقوبة الحبس والغرامة على كل من يعتدي على الطبيب  لفظا وقولا وفعلا أو حتى بالإشارة.

وأشار إلى أن القانون يمنع إهمال أى طبيب بشكل متعمد في إنقاذ حياة مريض طبقا للأصول العلمية كما يفرق بين الخطأ الطبي غير المتعمد والخطا الطبي الجسيم، ويحكم فيها لجان علمية متخصصة تضم من يمثل المريض.

دراسة كل مطالب نقابة الأطباء

وتابع حديثه بأن لجنة الصحة بمجلس النواب تدرس كل المطالب التى تقدمت بها نقابة الأطباء وكل الأمور الجدلية في القانون لتعديلها حتى يخرج القانون بشكل مرضي للجميع.

وأكد وزير الصحة أنه لا يوجد مصلحة للدولة المصرية التى تمتلك ثروة بشرية هائلة من الفرق الطبية أن تسبب أذى للأطباء أو تصدر قانونا يضر بهم.

وكان ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.

مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025

واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.

الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات غير المستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية  والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتى 2025 والمرحلة الثانية من 2026  وحتى 2027، وتتضمن كلتا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثًا، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلى 24 شهرا، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.

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وتابع "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليًّا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.

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