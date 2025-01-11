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رياضة

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي

مباراة ليفربول
مباراة ليفربول

انتهى الشوط الأول بين فريق ليفربول ونظيره أكرينجتون ستانلي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتقدم ليفربول بهدفين دون رد

وأحرز هدفي ليفربول كلا من جوتا وأرنولد.

ويستضيف ليفربول منافسه أكرينجتون ستانلي على ملعب آنفيلد، اليوم السبت، في دور الـ64 بـ كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأجرى سلوت تغييرات على تشكيل ليفربول وإراحة بعض العناصر الأساسية، حيث يستعد الفريق عقب المباراة لمواجهة نوتينجهام ثم برينتفورد خارج أرضه، لذلك تم استبعاد نجم ليفربول محمد صلاح، وعدم الدفع به خلال المواجهة أمام أكرينجتون.

تشكيل ليفربول  أمام أكرينجتون ستانلي
 

 

أكرينجتون ستانلي هو أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، ويحتل المركز التاسع عشر بالترتيب.

فيما يتصدر ليفربول ترتيب  الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال.

 

وكان ليفربول تعرض لهزيمة في كأس كاراباو، يوم الأربعاء الماضي أمام توتنهام، بهدف دون مقابل.

 

 وشدد أرني سلوت، مدرب ليفربول، على ضرورة منح لاعبيه بعض الراحة، في ظل ضغط المباريات.

 

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إراحة اللاعبين؟ لا توجد صعوبة في ذلك، إذا كنت في دوري به الكثير من المباريات فإن أحد أهم الأشياء هو منح اللاعبين قسطا من الراحة عندما يكون ذلك ممكنا".

وأوضح: "إذا غاب لاعب لمدة 5 أو 6 أسابيع، يتعين عليه إيجاد الزخم في أول 15 أو 20 دقيقة، وهذا ما رأيته في مباراة توتنهام".


وأضاف: "كل مباراة هي فرصة للجميع للعب، ويجب على كييزا أن يتنافس مع جاكبو ودياز وجوتا ونونيز ومحمد صلاح والجميع يعرف الأرقام التي يحققها صلاح".

 

وأتم: "كل القصص التي تربطنا بصفقات جديدة في الميركاتو الشتوي تقريبا غير صحيحة لذا ما الذي يمكنني التعليق عليه؟ الشائعات مستمرة ولكن لا تعليق من جانبي".

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