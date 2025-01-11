السبت 11 يناير 2025
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رياضة

في 5 دقائق، أستون فيلا يقلب الطاولة على وست هام ويصعد للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

فريق أستون فيلا،
فريق أستون فيلا، فيتو

صعد فريق أستون فيلا  للدور الرابع من بطولة  كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام وست هام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت من منافسات الدور الثالث للبطولة.

أحرز هدف وست هام لوكاس باكيتا في الدقيقة 9.

 

بينما أحرز هدفي أستون فيلا أمادو أونانا ومرجان روجروز في الدقيقتين 71 و76.

 

تشكيل وست هام 

تشكيل أستون فيلا 

فيما وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى فريق نيوكاسل يونايتد ومدربه المساعد جيسون تيندال وأستون فيلا ومحلل الأداء الرئيسي له فيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي الذي وقع خلال مباراة الفريقين معا على ملعب "سانت جيمس بارك" بالدوري الممتاز.

وتعرض تيندال وماناس للطرد بسبب الشجار في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بين شوطي مباراة الفريق الشهر الماضي. ووصف أحد رجال الإعلام الحادث بأنه "شجار بين 20 رجلًا".

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي اتهامات إلى نيوكاسل وأستون فيلا وجيسون تيندال وفيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر  2024 الماضي.

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