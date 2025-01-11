الإفراج عن مذيعة مغمورة بعد انتهاء مدة حبسها فى قضية المخدرات

أفرجت الأجهزة الأمنية ، عن مذيعة مغمورة بعد انتهاء مدة حبسها فى قضية المخدرات.

كانت فى وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحبس سنة على المتهمة، لحيازتها المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تم ضبطها وبحوزتها والعثور 7 أقراص من مخدر التامول، كانوا في طيات ملابسها، وبمواجهتها أقرت بحيازتها بقصد التعاطي.

الجدير بالذكر بأن قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءة إنجى حمادة، وتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.



وتم القبض على المتهمة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.