ربة منزل تنهي حياة بنت الجيران لسرقة قرطها الذهبي والمحكمة تعاقبها بالإعدام

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم السبت، بالإعدام شنقا بحق سيدة لاتهامها بقتل طفلة 4 سنوات لسرقة قرطها الذهبى بمنطقة دار السلام.

ربة منزل تنهى حياة بنت الجيران لسرقة قرطها الذهبى

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، بلاغا من "ه. ع. ه، 46 سنة، ربة منزل وتقيم بناحية قرية أولاد سالم بدائرة المركز، بالعثور على جثة ابنتها الطفلة "م.ا.ع" 4 سنوات، غارقة بأحد المصارف بالقرية.

وأفادت المبلغة بتغيب طفلتها منذ يوم واحد، حال تواجدها مع أطفال آخرين للهو بالقرب من مسكنها، وأثناء قيامها بالبحث عن ابنتها عثرت على جثتها طافية بمياه أحد المصارف بالقرية بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات المباحث ، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة "ر. ز. ا" 66 سنة، ربة منزل.

وعقب تقنين الإجراءات القى القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة وبالعرض على النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات واحالتها للمحاكمة.

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