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الإعدام شنقا لـ 3 عمال بتهمة قتل عجوز بشبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا ل3 عاملين وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، على ما اقترفوه، وذلك لاتهامهم بقتل عجوز خنقا بحبل لسرقته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

 أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.م.ق" ٢٦ سنة  عامل مقيم بعزبة عثمان القليوبية  و"عمرو.م.ع" ٢٦ عاما مقيم مساكن نوبار، عزبة عثمان أول شبرا الخيمة القليوبية  و"كريم.ن.ر" ٢٨ سنة مقيم مساكن نوبار، عزبة عثمان، أول شبرا الخيمة القليوبية  في القضية رقم ۷۲۰۸ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٧٤٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ١/١١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه منصور. ر البالغ من الكبر عتيا بأن أوعز له شيطانهم الفتك به فكفروا بالفطرة الانسانية وبذوي الأرحام وعقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أداة "حبل" وارتدوا ملابس النساء لإخفاء هويتهم عن المجني عليه واستقلوا الدراجة قيادة الثالث وتوجهوا للعقار سكنه الذي ايقنوا تواجده بداخله سلفا وصعدا الأول والثاني لمسكنه وانتظرهم الثالث المراقبة الطريق وطرقا الباب ففتحه لهما المجني فباغتاه بدفعه أرضا وكمما فاه ولم يردعهما كبر سنه وضعف قوته بل والى طغيانهما وبطشهما بأن طوقا رأسه بالحبل خانقين أياه كاتمين لأنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهم لجنحة سرقة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ المالي وايصالات أمانة المبين قدرًا ووصفا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٣١٧/ أولا، رابعًا، خامسًا من قانون العقوبات.


واوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا اداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية. 

 

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