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محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن أعلى محكمة استئناف في نيويورك رفضت  تعطيل الحكم المنتظر ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية "المال مقابل الصمت".

أعلى محكمة استئناف في نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب 
 

وأصدر أحد قضاة محكمة الاستئناف في نيويورك أمرا مختصرا يرفض فيه منح جلسة استماع لفريق ترامب القانوني.


ويجعل هذا الرفض المحكمة العليا الأمريكية على الأرجح الخيار الأخير أمام الرئيس المنتخب لمنع عقد جلسة الاستماع غدا الجمعة، وكان ترامب قد طلب من المحكمة العليا إلغاء الحكم المقرر صدوره غدا الجمعة.

قضايا متهم فيها ترامب 

ولجأ محاموه إلى أعلى محكمة في البلاد أمس الأربعاء بعد أن رفضت محاكم نيويورك تأجيل الحكم من جانب القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب وإدانته في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية. 

ويذكر أن ترامب أدين في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب عام 2006.

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