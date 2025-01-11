السبت 11 يناير 2025
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محافظات

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

خروج طالبات ثانية
خروج طالبات ثانية ثانوي

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي بالدقهلية”.

ورصدت فيتو خروج طالبات الصف الثاني الثانوي من مدرسة الثانوية بنات في منطقة المختلط بمدينة المنصورة.

 الطالبات يشتكين من صعوبة الامتحان وعدم توافق الثلاث نماذج في مستوي الامتحان 

وكشفت الطالبات عن بكاء بعضهن داخل اللجان، مشيرات إلى تشابه الاجابات في الاختياري وزيادة أسئلة النحو. 

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة الدقهلية وبدأ الامتحان الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “تجمعات طلاب الصف الثاني الثانوي أمام اللجان لأداء امتحان الفصل الدراسي الاول بالدقهلية”.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الدقهلية 

وكان الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية اعتمد جدول امتحانات صفوف النقل من بينها الصف الثاني الثانوي كالآتي:  

-اليوم السبت لغة عربية من ٨.٣٠ حتى ١١.٣٠ لمدة ٣ ساعات.
- الأحد لغة أجنبية أولى من ٨.٣٠ حتى ١١.٣٠ ثلاث ساعات.
-الاثنين رياضة بحتة للشعبة العلمية من ٨.٣٠ حتى ١٠.٣٠ ساعتين ورياضة عامة للشعبة الأدبية من ٨.٣٠ حتى ١١.٣٠ ثلاث ساعات
-الثلاثاء الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية من ٨.٣٠ حتى ١٠.٣٠ ساعتين 
-الأربعاء كيمياء الشعبة العلمية وجغرافيا للأدبية من ٨.٣٠ إلى ١٠.٣٠ ساعتين.
-الخميس أحياء للشعبة العلمية وعلم نفس للأدبية من ٨.٣٠ إلى ١٠.٣٠ ساعتين  ورياضة تطبيقية للشعبة العلمية من ١١ حتى ١ ساعتين.

 

 

انطلاق ماراثون امتحانات صفوف النقل بالدقهلية 

وأعلن وكيل تعليم الدقهلية عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 

بالأرقام، استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بالدقهلية 

كما أعلن عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:

-1307 مدرسة تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي 

-898 مدرسة تستقبل 251429 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية 

-212 مدرسة تستقبل 239383 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية 

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس

وأكد العربي أنه تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق في الحادي عشر من شهر يناير  الجاري مشددا على المتابعة الدورية لجاهزية اللجان  وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات.

 تفعيل غرف العمليات لمتابعة الامتحانات

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط.

تنبيهات وضوابط العمل بلجان الامتحانات 

وأكد على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية. 

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