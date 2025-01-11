السبت 11 يناير 2025
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رياضة

محمد صلاح خارج القائمة، تشكيل ليفربول ضد أكرينجتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

 يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أكرينجتون ستانلي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

ويستضيف ليفربول منافسه أكرينجتون ستانلي على ملعب آنفيلد، اليوم السبت، في دور الـ64 بـ كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأجرى سلوت تغييرات على تشكيل ليفربول وإراحة بعض العناصر الأساسية، حيث يستعد الفريق عقب ذلك لمواجهة نوتينجهام ثم برينتفورد خارج أرضه، لذلك تم استبعاد نجم ليفربول محمد صلاح، وعدم الدفع به خلال المواجهة أمام أكرينجتون.

تشكيل ليفربول  أمام أكرينجتون ستانلي
 

 

موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي 

تنطلق مباراة ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي  في تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا (2.15) بتوقيت مصر، الثالثة والربع بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي

 لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، ومن ضمنها مباراة ليفربول وأكرينجتون.


وأعلن ليفربول إذاعة المباراة عبر ITV وذلك في بريطانيا.

 

أكرينجتون ستانلي هو أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، ويحتل المركز التاسع عشر بالترتيب.

فيما يتصدر ليفربول ترتيب  الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال.

 

وكان ليفربول تعرض لهزيمة في كأس كاراباو، يوم الأربعاء الماضي أمام توتنهام، بهدف دون مقابل.

 

 وشدد أرني سلوت، مدرب ليفربول، على ضرورة منح لاعبيه بعض الراحة، في ظل ضغط المباريات.

 

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إراحة اللاعبين؟ لا توجد صعوبة في ذلك، إذا كنت في دوري به الكثير من المباريات فإن أحد أهم الأشياء هو منح اللاعبين قسطا من الراحة عندما يكون ذلك ممكنا".

وأوضح: "إذا غاب لاعب لمدة 5 أو 6 أسابيع، يتعين عليه إيجاد الزخم في أول 15 أو 20 دقيقة، وهذا ما رأيته في مباراة توتنهام".


وأضاف: "كل مباراة هي فرصة للجميع للعب، ويجب على كييزا أن يتنافس مع جاكبو ودياز وجوتا ونونيز ومحمد صلاح والجميع يعرف الأرقام التي يحققها صلاح".

 

وأتم: "كل القصص التي تربطنا بصفقات جديدة في الميركاتو الشتوي تقريبا غير صحيحة لذا ما الذي يمكنني التعليق عليه؟ الشائعات مستمرة ولكن لا تعليق من جانبي".

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