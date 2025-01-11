السبت 11 يناير 2025
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الاستعلام عن جثة شخص مجهول الهوية صدمه قطار بالقليوبية

الاستعلام عن جثة
الاستعلام عن جثة شخص مجهول الهوية صدمه قطار بالقليوبية

 أمرت نيابة  القليوبية بالاستعلام عن جثمان شخص مجهول الهوية صدمه قطار بمنطقة أبو المعاطى بدائرة مركز شبين القناطر، للوصول لأهله والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان بالواقعة.

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قطار يصدم شخصا مجهول الهوية في القليوبية 

 وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ، باصطدام قطار بشخص مجهول الهوية بمنطقة ابو المعاطى دائرة مركز شبين القناطر، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

 

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة لشخص به عدة إصابات في أنحاء الجسم، كما تبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة أبو المعاطى، صدمه أحد القطارات، ولا توجد مع أيه متعلقات شخصية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وجار الاستعلام لتسليم الجثمان لذويه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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