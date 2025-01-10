الأمن يكشف غموض مقتل عجوز ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل "عجوز بنها" طعنا بقرية ساحل دجوى بدائرة مركز شرطة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ببنها

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى بدائرة مركز شرطة بنها.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها العثور على ربة منزل تقترب من الـ60 عاما، وتعيش داخل منزلها بمفردها، بقرية ساحل دجوى بدائرة المركز ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات بالرقبة.

كما دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربها قام بالتسلل داخل منزلها والتخلص منها مستخدما سلاح أبيض بغرض سرقتها.

حبس عامل لقتل عجوز ببنها

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل معاون أول مباحث مركز شرطة بنها تمكن من ضبط المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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