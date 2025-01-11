الدراجة والموتوسيكل وسيلة طلاب أولى ثانوي في الأقصر للوصول إلى لجان الامتحانات (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من محيط مدرسة خالد بن الوليد ومدرسة العسكرية للتعليم الثانوي بوسط مدينة الأقصر رصد اللحظات الأخيرة قبل غلق أبواب اللجان لبدء عملية امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي.

امتحانات أولى ثانوي 2025

وتوافد الطلاب على لجان الامتحانات بالدراجة والموتوسيكل، فيما وحرص أولياء الأمور على توصيل ابنائهم الطلاب بالسيارات، كما حرص الطلاب القادمون سيرا على الأرجل على مراجعة نهائية أخيرة قبل بدء الامتحان.

امتحانات النقل لـ نصف التيرم 2025

وانطلقت امتحانات النقل 2025 لصفوف الأول والثاني من المرحلة التعليمية الاعدادية والثانوية في محافظة الأقصر اليوم السبت، والذين يؤدون جميعهم امتحان مادة اللغة العربية، ويتزامن مع امتحانات النقل في الأقصر، قيام طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم السبت 11 يناير 2025 بتأدية امتحان مادة اللغة العربية ومادة تكنولوجيا المعلومات.

وفي وقت سابق مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استعدت لاستقبال ماراثون الامتحانات حيث اجتمع الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، طبقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح مدير تعليم الأقصر أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وأكد ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الاعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مرورًا بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.

كما أشار إلى التأكد من إضاءة وتهوية جيدة داخل اللجان، والتأكد من خلو المقاعد والحوائط من أي كتابات، وشدد بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين على حد سواء.

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