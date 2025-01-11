طلاب ثانية ثانوي في الأقصر: نموذج أ في امتحان اللغة العربية صعب (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصد آراء طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الأقصر حول تأدية امتحان اللغة العربية في اليوم الأول من ماراثون امتحانات النقل 2025 لنصف العام الدراسي.

وأكد طلاب النقل للتعليم الثانوي بالصف الثاني في الأقصر أن نموذج أ كان صعبا، وأيضا ورد 7 أسئلة عن القصة في نموذج آخر، بينما نموذج ج كان سهلا، وأشار الطلاب إلى أنهم يتمنون من وزير التربية والتعليم إلغاء تنويع نماذج الأسئلة للامتحانات.

امتحانات النقل لعام 2025

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استعدت لاستقبال ماراثون الامتحانات حيث اجتمع الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح مدير تعليم الأقصر أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وأكد ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الإعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مرورًا بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.

كما أشار إلى التأكد من الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وخلو المقاعد والحوائط من أي كتابات، وشدد على عدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين على حد سواء.

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