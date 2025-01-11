السبت 11 يناير 2025
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محافظات

انتظام امتحانات صفوف النقل في الأقصر

امتحانات النقل
امتحانات النقل

 انتظمت امتحانات النقل لصفوف الأول والثاني من المرحلة التعليمية الإعدادية والثانوية في محافظة الأقصر صباح اليوم السبت، والذين يؤدون جميعهم امتحان مادة اللغة العربية.

ويتزامن مع امتحانات النقل في الأقصر، قيام طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم السبت 11 يناير 2025 بتأدية امتحان مادة اللغة العربية ومادة تكنولوجيا المعلومات.

 

تعليم الأقصر: غير مسموح باصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب أثناء الامتحانات أيًا كانت الدواعي والأسباب

 وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استعدت لاستقبال ماراثون الامتحانات حيث اجتمع الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

وأوضح مدير تعليم الأقصر أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وأكد ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الإعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مرورًا بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.

كما أشار إلى التأكد من إضاءة وتهوية جيدة داخل اللجان، والتأكد من خلو المقاعد والحوائط من أي كتابات، وشدد بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين على حد سواء.

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