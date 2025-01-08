الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

في لقائه مع ريهام سعيد، شريف دسوقي يكشف مفاجأة عن مكالمته لـ أحمد العوضي (فيديو)

شريف دسوقي وأحمد
شريف دسوقي وأحمد العوضي

كشف الفنان، شريف دسوقي، كواليس طلبه التمثيل، مع الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد الكومنت الذى كتبه، في بوست، نشره العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”

 وقال شريف، في لقائه مع برنامج “صبايا الخير”، الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، عبر فضائية قناة النهار، أنه كتب التعليق في منشور العوضي، ولم يتوقع رده نهائيًا، وذلك لوجود عدد كبير من التعليقات في منشوراته، عبر الفيديو الذى ظهر فيه.

وقال “دسوقي”، أنه لم يكن يعلم برد العوضي، ولكن هناك الكثير من أصدقائه، طلبوا منه الدخول للرد على تعليقه، والذى كتب له “أنا بحبك في لله، وبحبك حتي لو مش هشتغل معاك”.

 

وكشف دسوقي، مفاجأة عن المكالمة الهاتفية، التى جمعته بالعوضي، من خلال أحد الأصدقاء، حيث أكد على أن هناك عمل سيجمعهم قائلًا:“الحقيقة العوضي طلع راجل جدع وانسان شبعان، وشقيان في الحياة، ووعدني، إن هيكون في شغل بينا”

على الجانب الأخر، قال تامر أمين، في تصريحات سابقة خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار: "في ظاهرة ابتدت تنتشر ومتضايق إنها بتحصل، وهي مناشدة بعض الفنانين من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل لبعض الفنانين أو الجهات إنهم يعانوا من قلة العمل، وبالتالي قلة الدخل ومش عارفين يواجهوا صعوبات الحياة، وآخر هؤلاء الفنانين شريف دسوقي، وكانت رسالته موجهة لنجم معين هو الفنان أحمد العوضي".

 

وأضاف تامر أمين: "أنا مقدر وعايز الناس قبل ما تتنمر وتحكم تحط نفسها مكان المزنوق، ربنا ما يجعل حد مزنوق".

 

وتابع: "أنا مش عاجبني سبب الظاهرة، يجب على نقابة المهن التمثيلية تشوف حل لقصة التوزيع العادل للأدوار والأعمال، دلوقتي عندنا أعمال سينمائية ودرامية كثيرة، ومقبلين على شهر رمضان".

 

 

يذكر أن أحمد العوضي يشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، وينتمي لنوعية الدراما الشعبية، وهو من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفوة، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمي، رباب ممتاز، يارا السكري، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

 

 

 

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