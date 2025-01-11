طلاب الصف الثاني الثانوي عن امتحان اللغة العربية بالبحيرة: سهل والوقت كافٍ (فيديو)

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة البحيرة اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية مشددة وبدأ الطلاب اليوم الأول بمادة اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلا كما أن الوقت كاف.

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليمبالبحيرة أن جميع اللجان الامتحانية قد شهدت حالة من الانضباط والاستقرار وقد بدأت الامتحانات فى مواعيدها المقررة وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت اولى ايام امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بمحافظة البحيرة وذلك لسنوات النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي عن العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

ادارات محافظة البحيرة التعليمية تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب لبدء العملية التعليمية

وأنهت جميع الإدارات التعليمية استعداداتها وتم تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وآثار تراكمات مياه الأمطار بمحيط المدارس وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة تفعيلا لتوجيهات السيد محمدعبداللطيف _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة في هذا الشأن.

وجود ٩٤٤ ألف طالب وطالبة امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية

ويؤدى اليوم ما يقرب من ٩٤٤ ألف طالب وطالبة امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية بالبحيرة على النحو التالى تلاميذ الصف الثالث الابتدائي البالغ عددهم ١٣٧٩٤١ تلميذ وتلميذة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم ١٥٠١٦٤ تلميذ وتلميذة امتحان مادة اللغة العربية والخط وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي البالغ عددهم ١٥٤٢٥٩ تلميذ وتلميذة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط بينما يؤدى ١٤٩١٩٦ تلميذ وتلميذة بالصف السادس الابتدائي امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية والخط.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الاعدادي البالغ عددهم ١٥٠٣٦٨ طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية ويؤدى طلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ عددهم ١٣٠٠٠٤ طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية.

كما يؤدى طلاب الصف الاول الثانوي العام البالغ عددهم ٣٥٤٨٢ طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة العلوم المتكاملة بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوى البالغ عددهم ٣٦٣٩١ طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية.

واجرى يوسف الديب وكيل الوزارة جولة ميدانية منذ الصباح الباكر على عدد من مدارس ادارة بندر دمنهور التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على توافر كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل اللجان.

وقام بتفقد مدارس الشهيد أحمد عفت الإعدادية بنات والملك فيصل الإعدادية بنين ومعاذ بن جبل الثانوية بنات والسيدة خديجة الابتدائية وأحمد محرم الإعدادية بنين.

كما قام بمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوافر التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة يتيح للطلاب ويمكنهم من داء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجان الامتحانية وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول كما قام الاستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة بمتابعة اعمال الكنترول التى تتم بالمدارس والتشكيل وفق الموانع وكشوف الرصد ووجه بالبدء فور انتهاء امتحان كل يوم فى اعمال التصحيح مع المراجعة ومراعاة تحرى الدقة لضمان حصول كل طالب على حقه.

وجاء ذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وربطها بغرف فرعية مماثلة بجميع الادارات التعليمية للوقوف على مدارس الساعة على انتظام سير الامتحانات، وحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

كما أكد وكيل الوزارة أن الامتحانات قد سبقها إعداد جيد وتنسيق كامل بين كافة الجهات للخروج بها بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم ومحافظة البحيرة كما تم خلال الفترة الماضية التأكيد على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التعليمية والتاكيد على قيام مديرى عموم الادارات التعليمية بالمرور الدورى على المدارس وتفقد اللجان الامتحانية لرصد أي معوقات وحلها فورا والالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.

بالإضافة إلى مواجهه كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس وتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة وايضا تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

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