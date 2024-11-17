الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

القاضي يوجه سؤالًا لعصام صاصا بشأن التوكيل المزور في قضية دهس مواطن

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

وجه المستشار خالد محمد أبوزيد رئيس محكمة استئناف جنايات الجيزة، سؤالًا لمطرب المهرجانات عصام صاصا خلال جلسة استئنافه على حكم سجنه سنة، قائلًا: "انت مضيت على التوكيل المزور"، ليرد الأخير قائلًا: "لأ.. أنا مكنتش فى مصر أصلا".

وأضاف صاصا أنه لا يعلم شيئًا عن قضية التزوير، لافتًا إلى أنه خلال تواجده بإحدى الدول العربية طالب مديرة أعماله بالبحث عن محامي للدفاع عنه في قضية دهس موظف أعلى الطريق الدائري، مؤكدًا أنها رشحت له محامي وطالبته بسرعة تحرير توكيل رسمي له لاتخاذ إجراءات الدفاع.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات 

وكانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

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عصام صاصا المستشار خالد محمد أبوزيد تزوير محرر رسمي

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