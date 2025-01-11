السبت 11 يناير 2025
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محافظات

تفاصيل حادث مروع أسفل كوبري العاشر في الشرقية

حوادث الطرق
حوادث الطرق

 شهدت مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، أسفل كوبري المنطقة الصناعية الثالثة انقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) على سيارة ربع نقل وتهشمها تماما مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، وتوقف السيارات ونتج عن الحادث إصابة سائق السيارة الثانية بجروح بالغة.

تكليفات عاجلة من محافظ الشرقية بعد حادث الطريق الإقليمي

إصابة سائق بجروح بالغة في حادث مروري مروع بالشرقية

 تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) على سيارة ربع نقل خلال سيرها أسفل كوبرى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشرمن رمضان.

وعلى الفور انتقلت القيادات بمدينة العاشرمن رمضان وإدارة المرور للتعامل مع الحادث ونتج عن الحادث تهشم السيارة الثانية تماما، وإصابة قائد السيارة بجروح بالغة وجرى نقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجار الآن رفع آثار الحادث، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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