السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

أسعار عمرة رمضان 2025

مناسك العمرة
مناسك العمرة
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أعلنت عدد من شركات السياحة عن أسعار عمرة شهر رمضان المبارك، والتي تحظي باهتمام كبير من المواطنين الراغبين في السفر الي السعودية لعمل مناسك العمرة وقضاء روحانيات الشهر الكريم بالحرم المكي.

أسعار برامج عمرة شهر رمضان

وتتراوح أسعار برامج العمرة لشهر رمضان هذا العام من 56 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه لبرامج العمرة الاقتصادية والتي تصل مدتها إلى شهر كامل، حيث تختلف الأسعار وفقا لمواعيد السفر والعودة وفنادق الإقامة ودرجة السفر على متن الطائرات ونوعية التسكين بالغرف في الفنادق سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة 5 نجوم والتي تصل مدتها إلى 10 أيام 90 ألف جنيه.

 

مناسك العمرة
مناسك العمرة

وعممت سلطة الطيران المدني السعودي، خطابًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية يفيد بتلقي تعليمات جديدة للمسافرين لعمل مناسك العمرة.

اللقاحات الجديدة الواجبة علي المعتمرين

وأكدت سلطة الطيران التأكد من حصول حاملي تأشيرات العمرة أو من لديهم الرغبة في أداء مناسك العمرة بغض النظر عن نوع التأشيرة على اللقاحات اللازمة. 

وطالبت سلطة الطيران المدني جميع شركات الطيران إبلاغ المسافرين القادمين إلى المملكة من حاملي تأشيرات العمرة أو من يرغبون في أداء العمرة والزيارة بغض النظر عن نوع التأشيرة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في موقع وزارة الصحة على الرابط أدناه لضمان تلقي المسافرين اللقاحات اللازمة ومنها لقاح الحمى الشوكية التيسرية.

العمرة
العمرة

تطعيم المعتمرين بلقاحات الحمى الشوكية 

وأكدت سلطة الطيران المدني علي شركات الطيران التأكد من أن المسافرين من تطعيمهم بلقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ من النوع متعدد السكريات أو المقترن، والتأكد من حصول المسافرين على شهادة تطعيم تم إصدارها قبل الوصول إلى المملكة بقدرة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تتجاوز ۳ سنوات للنوع متعدد السكريات أو 5 سنوات للنوع المقترن.


وأعلنت السلطة، انه تم استثناء من تلقي لقاح الحمى الشوكية التيسرية الأطفال دون عمر السنة، كما شددت السلطة علي شركات الطيران اتخاذ الاحتياطات الضرورية عند نقطة الصعود إلى الطائرة المتأكد من حمل الأشخاص للوثائق اللازمة تحددها دول العبور ودول المقصد، مشيرة إلي إن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، ويرتب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

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