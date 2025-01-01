عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص في القانون المصري

تسعى الدولة المصرية لضمان تنظيم رحلات العمرة وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال أو مخالفات قد تنتج عن تنظيم الرحلات بطرق غير قانونية، لذلك حدد القانون المصري عقوبات صارمة لتنظيم رحلات العمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

التشريعات المنظمة لرحلات العمرة

ينظم القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بـ"بوابة العمرة المصرية" عملية تنظيم رحلات العمرة في مصر، ويُلزم شركات السياحة الراغبة في تنظيم هذه الرحلات بالحصول على تراخيص رسمية، مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عقوبة تنظيم رحلات العمرة بدون ترخيص

يُعاقب القانون كل من ينظم رحلات عمرة بدون ترخيص بغرامة مالية تبدأ من 500 ألف جنيه مصري، وقد تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، حسب حجم المخالفة ومدى تكرارها.

كما ينص القانون على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين لكل من يثبت تنظيمه أو مشاركته في تنظيم رحلات عمرة غير مرخصة كما يُغلق أي مكتب أو شركة تقوم بتنظيم رحلات عمرة دون تصريح بشكل فوري، مع إمكانية مصادرة المعدات والمستندات المستخدمة في المخالفة.

وتُحرم الشركات المخالفة من الحصول على تراخيص تنظيم رحلات الحج أو العمرة في المستقبل.

ضوابط بوابة العمرة المصرية

تسجيل الشركات السياحية المرخصة عبر بوابة العمرة المصرية.

ضمان تقديم عقود معتمدة ومختومة للمسافرين لضمان حقوقهم.

الالتزام بالأسعار المعلنة والموافق عليها من الجهات المختصة.

دور المواطن في تجنب استغلال الشركات السياحية

التأكد من أن الشركة السياحية مسجلة في بوابة العمرة المصرية، وطلب الإيصالات والفواتير التي توثق دفع الرسوم، والإبلاغ عن أي شركة تقدم خدمات بدون ترخيص عبر الخط الساخن لوزارة السياحة أو جهاز حماية المستهلك.

كما أن تنظيم رحلات العمرة بدون ترخيص يُعتبر انتهاكًا للقانون وتهديدًا لحقوق المواطنين وسلامتهم أثناء أداء المناسك، لذا يُنصح بالتحقق من قانونية الشركات المنظمة، والتعامل فقط مع الجهات المعتمدة لضمان رحلة عمرة آمنة وخالية من المشاكل.

يذكر أن العمرة هي أحد العبادات الإسلامية التي يمكن أداؤها في أي وقت من السنة، وهي أقل من الحج من حيث الأهمية والعدد المطلوب من المناسك، لكنها تحمل نفس الروح الدينية والتقوى، وتعتبر العمرة زيارة للمسجد الحرام في مكة المكرمة، حيث يقوم المسلمون بأداء مجموعة من المناسك مثل الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

وعلى الرغم من أنها ليست فرضًا مثل الحج، فإن العمرة تعد سنة مؤكدة ولها فضل كبير في الإسلام، فهي تطهير للنفس وتزيد من الأجر والثواب.

والعمرة لها جذور تاريخية تعود إلى زمن النبي إبراهيم عليه السلام، وقد كانت تمارس قبل الإسلام ولكن بتفاصيل مختلفة، وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح أداء العمرة جزءًا من عبادة المسلمين، ومنذ ذلك الحين، يتوافد المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة لأداء هذه الشعيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.