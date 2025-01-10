الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يتابع أعمال مرسى اللانشات السياحية (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة تفقدية لمتابعة سير عمل معدية الأهالى بالبر الشرقى والإلتزام بتسعيرة الركوب، وكذلك تفقد  الموقع الجديد المقرر لإنشاء مرسى اللانشات والمراكب الشراعية.

معدية الأهالي في الأقصر 


 تابع محافظ الأقصر سير أعمال منظومة النظافة على كورنيش النيل، وذلك بحضور كل من اللواء هشام الشيمى السكرتير المساعد بالمحافظة واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر.

محافظ الأقصر: مرسى اللانشات والمراكب الشراعية ينفذ على أعلى مستوى 


وأوضح محافظ الأقصر أن هذه المراسي ستخدم حركة اللانشات السياحية والمراكب الشراعية ومراكب التنزه، على أن تنفذ بأعلى مستوى ووفقًا لمعايير السلامة والأمان، بما ينعكس إيجابًا على الهوية البصرية للمحافظة، موجهًا بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال حتى يتعين تشغيلها في الموسم السياحي الحالي.

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر مرسى اللانشات المراكب الشراعية معدية الأهالي

مواد متعلقة

22 صورة ترصد ماراثون مصر الدولي بأحضان معبد حتشبسوت في الأقصر بمشاركة 45 جنسية

انطلاق ماراثون مصر الدولي بدورته الـ32 في الأقصر (فيديو)

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور)
ads

الأكثر قراءة

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس

رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة فيديو طفل بمشروب كحولي ومواد مخدرة

5 صور ترصد رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

منوعات

المزيد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 10 يناير 2025

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

13 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

كيف انتقم الله من أهل مدين وأصحاب الأيكة؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية