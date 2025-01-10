محافظ الأقصر يتابع أعمال مرسى اللانشات السياحية (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة تفقدية لمتابعة سير عمل معدية الأهالى بالبر الشرقى والإلتزام بتسعيرة الركوب، وكذلك تفقد الموقع الجديد المقرر لإنشاء مرسى اللانشات والمراكب الشراعية.

معدية الأهالي في الأقصر



تابع محافظ الأقصر سير أعمال منظومة النظافة على كورنيش النيل، وذلك بحضور كل من اللواء هشام الشيمى السكرتير المساعد بالمحافظة واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر.

محافظ الأقصر: مرسى اللانشات والمراكب الشراعية ينفذ على أعلى مستوى



وأوضح محافظ الأقصر أن هذه المراسي ستخدم حركة اللانشات السياحية والمراكب الشراعية ومراكب التنزه، على أن تنفذ بأعلى مستوى ووفقًا لمعايير السلامة والأمان، بما ينعكس إيجابًا على الهوية البصرية للمحافظة، موجهًا بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال حتى يتعين تشغيلها في الموسم السياحي الحالي.

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