السبت 11 يناير 2025
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مصرع سائق تروسيكل صدمه قطار بطنطا

مصرع سائق تروسيكل
مصرع سائق تروسيكل صدمه قطار بطنطا

لقى سائق تروسيكل مصرعه، اثر اصطدام القطار بالتروسيكل، وذلك أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالقرب من كوبري الملاحة بدائرة قسم أول طنطا وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة

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مصرع صاحب مزرعة دواجن صعقا بالكهرباء في الغربية

كانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم علي مزلقان القطار بكوبري الملاحة بدائرة قسم أول طنطا ووجود متوفي.

وتبين من المعاينة الأولية اصطدام قطار بتروسيكل أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالقرب من كوبري الملاحة بدائرة قسم أول طنطا، 

وأسفر الحادث عن مصرع سائق التروسيكل وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة.

 

مصرع صاحب مزرعة دواجن صعقا بالكهرباء في الغربية

 

لقي صاحب مزرعة دواجن مصرعه صعقًا بالكهرباء، مما تسبب في إصابته بصدمة كهربية أدت إلى وفاته بقرية بلكيم التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا يفيد بمصرع "عبد القادر.م.ال" بسبب ادعاء صعق كهربائي أدى للوفاة.
 

وانتقل لموقع الحادثة رجال مباحث مركز شرطة السنطة وتبين حدوث الوفاة نتيجة صعق كهربي بمزرعة دواجن بقرية بلكيم مركز السنطة.

 

توقيع الكشف الطبي على الجثة 

ونقلت الجثة إلى المستشفى ومن ثم انتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش الصحة أن الصعق الكهربي أدى إلى صدمة كهربية ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وتسليم الجثة لأهليته لدفنه بمقابر أسرته.

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