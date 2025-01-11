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رياضة

جروس يتحدث اليوم عن مباراة الزمالك وبلاك بولز

جروس، فيتو
جروس، فيتو

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق بلاك بولز بطل موزمبيق في الثانية عشرة ظهرًا باستاد القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد  باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد  في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، يوم الخميس الماضي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في دور الـ16. 

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

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