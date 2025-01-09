أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على أبو قير للأسمدة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة غدًا من التدريبات بعد مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في مباراة لم يتحدد موعدها حتى الآن.

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

تشكيل الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو.

تشكيل أبوقير للأسمدة ضد الزمالك

حراسة المرمى: السيد الصاوي.

خط الدفاع: أحمد عادل – محمود علاء – محمد أحمد – محمد علاء.

خط الوسط: يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع.

خط الهجوم: هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط.

وتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

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