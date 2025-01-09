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رياضة

الزمالك يواصل تقدمه على أبو قير للأسمدة 0/1 بعد 60 دقيقة

الزمالك وأبوقير للأسمدة،
الزمالك وأبوقير للأسمدة، فيتو

واصل الزمالك تقدمه على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/1 بعد مرور 60 دقيقة، في المباراة المقامة على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0. 

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة. 

تشكيل الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: محمد صبحي. 

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو. 

تشكيل أبوقير للأسمدة ضد الزمالك

حراسة المرمى: السيد الصاوي.

خط الدفاع: أحمد عادل  – محمود علاء – محمد أحمد – محمد علاء.

خط الوسط: يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع.

خط الهجوم: هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط.

وتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

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الزمالك ابوقير للاسمدة كأس مصر زيزو

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