السبت 11 يناير 2025
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حوادث

إحالة المتهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بالمطرية للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات في المطرية إلى محكمة الجنايات.

وقال المتهم إنه والمجني عليه شريكين في تجارة المخدرات، ويوم الواقعة اختلفا على تقسيم حصيلة بيعهما تجارتهما غير المشروعة، فتعديا على بعضهما البعض بسلاح أبيض.


وأضاف المتهم أنه كان يدافع عن نفسه عندما طعن المجني عليه.

كانت تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا  بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقوط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.

 

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأرداه قتيلًا.
واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

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نيابة المطرية المطرية قسم شرطة المطرية

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