الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

استمرار حبس المتهم بقتل شريكه بالمطرية 45 يومًا

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة رفض الاستئناف المقدم من عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات في المطرية وأمرت باستمرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إنه والمجني عليه شركاء في تجارة المخدرات، ويوم الواقعة اختلفا على تقسيم حصيلة بيعهما تجارتهما غير المشروعة، فتعديا على بعضهما البعض بسلاح أبيض.


وأضاف المتهم أنه كان يدافع عن نفسه عندما طعن المجني عليه.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا  بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقوط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.

 

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأرداه قتيلًا.
ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

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محكمة شمال القاهرة قسم شرطة المطرية المطرية

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